Редакція «Межі» отримала ексклюзивний коментар від речника повітряних сил України Іллі Євлаша.
«Цей бомбардувальник випустив дві ракети по Дніпру та Кривому Розі. І під час повернення назад, коли він зайшов на зворотній курс, нам вдалося дістати його нашою зброєю», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.
Віктор Ягун – генерал-майор Служби Безпеки України каже – це прорив.
«Це просто унікальна подія, тому що ми показали, що ми здатні дотягнутися на досить значну відстань і збивати стратегічну авіацію рф, якої не так багато. Вона не виробляється вже в росії. І це дуже суттєво. Удар не по кількостіі, а по престижу так званої «ядерної тріади»», — запевняє Ягун.
«Збиття літака ТУ-22М3 дає впевненість у тому, що ми можемо робити такі операції надалі. А тобто, збивати стратегічні бомбардувальники на досить великій відстані. Збиття двох ракет Х-22 в небі — також прорив.
Це ще один доказ нашим партнерам, що ми перемагаємо, попри те, що наш противник переважає в небі», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.
Євлаш каже, нам все одно потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб ми могли захистити свої міста.
«Збиття ТУ-22М3 матиме психологічні наслідки й для російських пілотів, вони більше не будуть почуватися вільно в небі над Україною.
Їм доведеться переглянути тактику застосування своїх бомбардувальників. Можливо, змінити дистанцію застосування ракет, що дасть нам часу на їхнє виявлення», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.
Він відзначає, це вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося знищити стратегічний бомбардувальник під час бойового вильоту.
У рф падіння бомбардувальника заперечувати не стали. Утім твердять, що сталося це через технічну несправність літака. Зазначають – двом льотчикам вдалося врятуватися, один – загинув, ще одного – шукають.
- Збиття російських літаків за межами України є частиною її законного права на самооборону, — Єнс Столтенберг
- Знищення російського Ту-22М3 є переломним моментом, — Ілля Євлаш
- Ліквідовано одного російського льотчика збитого Ту-22М3, другого — шукають