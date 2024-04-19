На зворотній зліт пішов російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22МЗ. Ворожий літак, який сьогодні запускав ракети по Україні, був знищений унаслідок спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил. Літак вдалося збити приблизно за 300 кілометрів від України. У розвідці кажуть - по ньому вдарили тим самим засобом, яким раніше примусово “посадив” два А-50, тобто, ЗРК «С-300».

Редакція «Межі» отримала ексклюзивний коментар від речника повітряних сил України Іллі Євлаша.

«Цей бомбардувальник випустив дві ракети по Дніпру та Кривому Розі. І під час повернення назад, коли він зайшов на зворотній курс, нам вдалося дістати його нашою зброєю», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.

Віктор Ягун – генерал-майор Служби Безпеки України каже – це прорив.

«Це просто унікальна подія, тому що ми показали, що ми здатні дотягнутися на досить значну відстань і збивати стратегічну авіацію рф, якої не так багато. Вона не виробляється вже в росії. І це дуже суттєво. Удар не по кількостіі, а по престижу так званої «ядерної тріади»», — запевняє Ягун.

«Збиття літака ТУ-22М3 дає впевненість у тому, що ми можемо робити такі операції надалі. А тобто, збивати стратегічні бомбардувальники на досить великій відстані. Збиття двох ракет Х-22 в небі — також прорив. Це ще один доказ нашим партнерам, що ми перемагаємо, попри те, що наш противник переважає в небі», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.

Євлаш каже, нам все одно потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб ми могли захистити свої міста.

«Збиття ТУ-22М3 матиме психологічні наслідки й для російських пілотів, вони більше не будуть почуватися вільно в небі над Україною. Їм доведеться переглянути тактику застосування своїх бомбардувальників. Можливо, змінити дистанцію застосування ракет, що дасть нам часу на їхнє виявлення», — Ілля Євлаш, речник Повітряних Сил України.

Він відзначає, це вперше від початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося знищити стратегічний бомбардувальник під час бойового вильоту.

У рф падіння бомбардувальника заперечувати не стали. Утім твердять, що сталося це через технічну несправність літака. Зазначають – двом льотчикам вдалося врятуватися, один – загинув, ще одного – шукають.