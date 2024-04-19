Песимістичні настрої нині, як вітрянка серед українців — передається ледь не при контакті один з одним. Тому «Межа» зібрала успіхи України за перший квартал 2024 року у війні проти Росії.

Вода

Тут ми явні фаворити. Не лише топимо російські судна, а й відновили роботу «зернового коридору». Попри всі погрози країни-агресорки.

Вже за цей рік ми влучили у сім суден російської федерації. Нищимо техніку ворога різними способами: як морськими дронами, так і ракетами.

Загалом, третині Чорноморського флоту рф можна сказати: «Царство небесне». Адже більше її не існує.

«Ми показали, що можемо знищувати кораблі, не тільки ті, які знаходяться в сталому положенні, а й ті, що в морі на патрулюваннях. Ми продемонстрували різноманітність своїх спецоперацій. Фактично, позбавили Чорноморський флот можливості використовувати судна в морі. Нині жодного корабля, Чорноморського флоту в акваторії моря немає. Це якраз той успіх, який ми досягли», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.

Повітря

В українській мові не так давно з’явився новий термін — Сушкопад.

Лише за три місяці ЗСУ успішно знищили понад 15 літаків типу «Су». Су-27,Су-34, і навіть Су-35, аналогам яким, на думку російської, «нєт».

«Збиття Сушок – це «робоча конячка». Цими винищувачами вони користуються для атак по лінії фронту, скидаючи КАБи. Або для бомбардувань прифронтових міст, в першу чергу Харкова. Збиття цих літаків дозволяє нам хоча б частково знизити активність російської авіації на лінії фронту. Я сподіваюся, що перед тим, як ми отримаємо F-16, ми зможемо відігнати цю наволоч від наших міст і фронту», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.

В основному, ми нищимо повітряні судна над окупованими територіями, однак дістаємо й на росії.

Пішли у небуття й два радіолокаційні літаки А-50. Кожен з яких коштує понад $500 млн.

Нафтопереробний комплекс

Тут вже ми перенесли війну на територію російської федерації. Понад 20 нафтобаз та нафтопереробних заводів ворога зупинили свою роботу. Міжнародні аналітики пишуть про виведення з ладу 15% нафтопереробної галузі рф.

Ми впевнено позбавляємо росію статусу «бензоколонки», й лишаємо її військових без пального.

«Це не лише дохід для російської федерації, це й паливо для військових. Забезпечення паливом бронетанкових підрозділів, а що головне — й авіаційних. Вони занервували — почали використовувати різноманітні канали для того, щоб наші союзники переконали Україну припинити бити по НПЗ», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.

Раніше «Межа» писала про наслідки наших ударів по НПЗ ворога. Як наслідок, економіка країни-агресорки «б’ється в конвульсіях».