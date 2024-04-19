Вода
Тут ми явні фаворити. Не лише топимо російські судна, а й відновили роботу «зернового коридору». Попри всі погрози країни-агресорки.
Вже за цей рік ми влучили у сім суден російської федерації. Нищимо техніку ворога різними способами: як морськими дронами, так і ракетами.
Загалом, третині Чорноморського флоту рф можна сказати: «Царство небесне». Адже більше її не існує.
«Ми показали, що можемо знищувати кораблі, не тільки ті, які знаходяться в сталому положенні, а й ті, що в морі на патрулюваннях.
Ми продемонстрували різноманітність своїх спецоперацій. Фактично, позбавили Чорноморський флот можливості використовувати судна в морі. Нині жодного корабля, Чорноморського флоту в акваторії моря немає. Це якраз той успіх, який ми досягли», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.
Повітря
В українській мові не так давно з’явився новий термін — Сушкопад.
Лише за три місяці ЗСУ успішно знищили понад 15 літаків типу «Су». Су-27,Су-34, і навіть Су-35, аналогам яким, на думку російської, «нєт».
«Збиття Сушок – це «робоча конячка». Цими винищувачами вони користуються для атак по лінії фронту, скидаючи КАБи. Або для бомбардувань прифронтових міст, в першу чергу Харкова.
Збиття цих літаків дозволяє нам хоча б частково знизити активність російської авіації на лінії фронту. Я сподіваюся, що перед тим, як ми отримаємо F-16, ми зможемо відігнати цю наволоч від наших міст і фронту», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.
В основному, ми нищимо повітряні судна над окупованими територіями, однак дістаємо й на росії.
Пішли у небуття й два радіолокаційні літаки А-50. Кожен з яких коштує понад $500 млн.
Нафтопереробний комплекс
Тут вже ми перенесли війну на територію російської федерації. Понад 20 нафтобаз та нафтопереробних заводів ворога зупинили свою роботу. Міжнародні аналітики пишуть про виведення з ладу 15% нафтопереробної галузі рф.
Ми впевнено позбавляємо росію статусу «бензоколонки», й лишаємо її військових без пального.
«Це не лише дохід для російської федерації, це й паливо для військових. Забезпечення паливом бронетанкових підрозділів, а що головне — й авіаційних. Вони занервували — почали використовувати різноманітні канали для того, щоб наші союзники переконали Україну припинити бити по НПЗ», — Віктор Ягун, заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор Служби безпеки України, військовий і громадський діяч.
Раніше «Межа» писала про наслідки наших ударів по НПЗ ворога. Як наслідок, економіка країни-агресорки «б’ється в конвульсіях».
- Росіяни почали встановлювати антидронові сітки на нафтопереробних заводах
- Зеленського роздратувало прохання віцепрезидентки США не бити по російських НПЗ, — The Washington Post
- Напади на російські заводи можуть зруйнувати ринок дизельного палива, — Bloomberg