ТЦК мобілізував 34 працівників. Після відвідання військкомату частину з них вже відправили на навчання. Забрали практично всіх чоловіків.

“Ну, тепер уже — не актор, а військовий. Нам показали наші намети, будемо проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП)”, — прокоментував Суспільному актор театру Євген Бондар.

За його словами, більшість із них не проходили строкову службу і не мають військової спеціальності.

“Тепер головне — показати себе”, — жартує Бондар.

Ще кілька днів тому актори готувалися до прем’єри, а тепер перевдяглися у військову форму.

З його слів, у той день з ними були ще працівники якоїсь організації, що так само прибули для оновлення даних.

“Після проходження ВЛК усім придатним видали повістки. Кілька людей із наших, у кого проблеми із зором чи ще якість питання зі здоров’ям, відправили на дообстеження (не знаю, як це правильно називається). А ми о 16:00 вже були вільні, щоправда лише до 8:00 наступного дня”, — зазначив Євген.

26 травня о 8:00 їм видали військові квитки і відправили до навчального центру.

Нагадаємо, до Чернігівського драмтеатру надійшов лист з Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) про виклик туди 34 військовозобов’язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу.

Дирекція зазначила, що театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим.

