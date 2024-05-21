Через це бізнес має великий ризик не відповісти на новий виклик, — шефиня мережі кондитерських кафе.

Про брак персоналу для малого і середнього бізнесу написала в себе на Фейсбуці співвласниця мережі HONEY Анна Дуніна.

Про причину такого браку – чи це мобілізація працівників-чоловіків у її мережі чи війна в країні взагалі — вона прямо вона не пише, тільки зазначає, що зараз «живемо в складні часи, і саме нам, чомусь, випало їх проходити».

«Скоро ми перетворимось або на справжній європейський сервіс з 10 позиціями в меню, втомленими від запар 2 офіціантами (кухарями, будівельниками, швачками, продавцями, вантажниками, водіями, логистами, клерками…) замість 10, поганозбитим капучіно і недосоленим омлетом. Або бізнеси будуть зупинятися», — пише Дуніна.

В коментарі до її посту прийшов також власник туристичного бізнесу, який жартома сказав, що «мовчки постоїть тут», натякаючи, що в нього справи ще гірші.

Але й були такі, що засумнівалися, що сфера обслуговування аж так бідує, особливо у тилових містах, де кафе та ресторани переповнені.