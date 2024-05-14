Відповідний пост Тарас Чмут опублікував у соцмережі Х.

“Ми ж розуміємо, що без розвитку власної економіки ця війна для нас немає позитивних перспектив? Вчора я дав пост про контракту вартість одного «Хаймарсу» — всього нічого, 10 млн $. Це десь як дві ракети до «Петріоту», які ми так сильно просимо і чекаємо від партнерів, за їх кошт, звісно — самі не потягнемо”, — написав Тарас.

Він вказує, Україна повністю існує на західні кошти — для війни і для життя. Також він додав, що війну не можливо вести без збереження, відновлення та нарощування економічного потенціалу.

“Не виплатіть один місяць грошове у війська — і все закінчиться. У нас вже ОПК в 3 рази може давати більше продукції аніж держава може купувати”, — йдеться в пості аналітика.

Зокрема у пості Тарас наголосив, що завдання держави знайти справедливий і прозорий механізм, де одночасно відбувається і мобілізація і зберігається ключовий економічний потенціал країни

“І це про ІТ зараз, це стосується всіх: енергетиків, АПК, машинобудування, ОПК і решти”, — уточнив аталітик.

Чмут також закликав відкрити експорт для ОПК, це, на його думку, дасть багато коштів та поштовху для країни.