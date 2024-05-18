В Україні через ворожі обстріли знеструмленими досі залишаються сім областей.

Про це Міненерго повідомило у Facebook.

У Вінницькій області одна з підстанцій обленерго залишається знеструмленою через падіння уламків ворожого дрона.

У Дніпропетровській області без електропостачання опинилися 37 споживачів, але всі вони вже відновлені.

У Донецькій області через ворожі обстріли були знеструмлені 15,6 тисяч абонентів у 18 населених пунктах, з яких 7,2 тисячі вдалося заживити. Наразі без напруги залишаються 103 населені пункти з 52 тисячами точок обліку. Газопостачання в регіоні відновлено для 73 споживачів, але через пошкодження газопроводів відключені 17 абонентів.

У Запорізькій області на прифронтовій території заживили 25 споживачів, які були знеструмлені через ворожі обстріли. Проте наразі без світла залишаються 3731 абонент.

У Сумській області через нічні обстріли електропостачання відсутнє у 230 споживачів у чотирьох населених пунктах. На ранок без напруги залишаються 4,4 тисячі точок обліку в 77 населених пунктах.

У Харківській області внаслідок бойових дій була вимкнена повітряна лінія, через що знеструмлені 1146 абонентів. Загалом через обстріли без світла залишаються 35,4 тисячі точок обліку. Газопостачання в регіоні відновили 46 споживачам.

У Херсоні без світла залишаються 2,9 тисячі абонентів. В області електропостачання відсутнє у 25,9 тис. споживачів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів знеструмлені понад 1,5 тисячі абонентів.