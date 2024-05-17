У суботу, 18 травня, планові відключення світла в Україні не передбачаються. Однак будуть діяти обмеження для великих промислових споживачів.

“На всій території України з 19:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються”, – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, у своєму вечірньому зверненні повідомив про значні втрати в енергетичній галузі країни внаслідок нападів Росії, що призвело до зниження обсягів виробництва електроенергії. Він підкреслив, що на відновлення та модернізацію енергосистеми, яка буде здатна працювати, попри загрози російські загрози, потрібен час.