Ситуація в енергосистемі важка, але до 19:00 обмеження світла не планують.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені. Якщо в вашій домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія», — йдеться в повідомленні.

Раніше в «Укренерго» пояснювали, що причина обмежень — у збільшенні споживання електроенергії через похолодання. Потужностей українських електростанцій, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, наразі недостатньо.

В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Навесні 2024 року росія знову почала масовано атакувати об’єкти української енергетичної інфраструктури в різних областях. Збитки від атак на українську енергетичну інфраструктуру оцінюють у понад один мільярд доларів.