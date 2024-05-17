У ніч з 16 на 17 травня ворожі сили здійснили напад на територію України за допомогою 20 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу "Shahed-131/136", які вилетіли з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Всі ці дрони були ефективно знищені за допомогою протиповітряної оборони.

Згідно з інформацією, до відбиття цього повітряного нападу було використано винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил України.

Також залучалися мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України для ефективного протистояння ворожому нападу.

“В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих «Шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей”, — уточнив Олещук.