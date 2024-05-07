Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема, прийдешній Саміт миру і переговори щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський написав у Х (Twitter).

Прем’єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру.

“Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки. Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн “Великої сімки”, – зазначив Зеленський

Також Президент України та очільник уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки. Зеленський також подякував Іспанії за всю військову допомогу Україні.