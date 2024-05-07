Про це Зеленський написав у Х (Twitter).
Прем’єр-міністр Іспанії підтвердив свою участь в інавгураційному Саміті миру.
“Вдячний йому за активну підтримку Формули миру та її адвокацію серед країн Латинської Америки й Африки. Ми відзначили завершення переговорів щодо тексту двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації країн “Великої сімки”, – зазначив Зеленський
Також Президент України та очільник уряду Іспанії обговорили продовження оборонної підтримки. Зеленський також подякував Іспанії за всю військову допомогу Україні.
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