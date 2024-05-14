Про це йдеться в матеріалі The Kyiv Independent.

Бойові дії та окупація росіянами східних територій призвели до закриття заводів із виробництва цементу. Зокрема, за десять років війни Україна втратила три цементні заводи на Донбасі й у Криму.

До того ж, у 2019 році Україна запровадила антидемпінгові обмеження на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови після того, як місцеві виробники заявили, що дешевий іноземний цемент підриває їхній бізнес. Через ці заходи ціни на цемент зросли на 35-50% за три роки.

За даними USAID, Україні потрібно щорічно виробляти 15-16 мільйонів тонн цементу протягом трирічного етапу відновлення. Це приблизно на два-три мільйони більше, ніж можуть виробляти ті вісім заводів, що наразі функціонують.

Експерти застерігають від монополізації ринку, 44% якого охоплює наразі Івано-Франківськцемент.