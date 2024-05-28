«Мій Whatsapp для звернень військовослужбовців знесли масованими атаками зі спробами отримати доступ до облікового запису. Пропрацював добу», – написала нардепка на своїй сторінці у Facebook
Нагадаємо, напередодні, нардепка від «Слуги народу» на своїй сторінці у Facebook поділилась своїм номером телефону, на який підвʼязано месенджер What’s App, для звернень військовослужбовців.
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