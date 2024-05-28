Мар’яна Безугла – нардепка від «Слуги народу» поскаржилась, що її особистий What’s App зазнав масових атак.

«Мій Whatsapp для звернень військовослужбовців знесли масованими атаками зі спробами отримати доступ до облікового запису. Пропрацював добу», – написала нардепка на своїй сторінці у Facebook

Нагадаємо, напередодні, нардепка від «Слуги народу» на своїй сторінці у Facebook поділилась своїм номером телефону, на який підвʼязано месенджер What’s App, для звернень військовослужбовців.