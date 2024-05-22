Про це повідомив у Телеграмі очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
«У зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру.», – написав він.
Як повідомлялося, сьогодні вночі зазнали удару ворожих безпілотників енергетичні об’єкти Шостки та Конотопа Сумської області, ведуться роботи для відновлення електропостачання.
У низці областей, у тому числі на Сумщині, оголошувалася повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників типу Shahed.
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