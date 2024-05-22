У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми: не працює електротранспорт та немає водопостачання у місті.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

«У зв’язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру.», – написав він.

Як повідомлялося, сьогодні вночі зазнали удару ворожих безпілотників енергетичні об’єкти Шостки та Конотопа Сумської області, ведуться роботи для відновлення електропостачання.

У низці областей, у тому числі на Сумщині, оголошувалася повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників типу Shahed.