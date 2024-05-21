Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у ефірі телемарафону.
“Ми продовжуємо заходи щодо евакуації. Усього евакуйовано 10 700 осіб з Липецького та Вовчанського напрямку. І, за нашою інформацією, у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію”, – йдеться у повідомленні.
Водночас очільник Харківської ОВА зазначив, що коли буде можливість, з Вовчанська вивезуть усіх тих, хто залишився.
Також Синєгубов повідомив, що у перші дні російського наступу з прикордоння Харківщини, де зараз ідуть бойові дії, евакуювали майже всіх людей.
“У перші дні заходу росіян на територію Харківської області в усіх населених пунктах перебувало близько 30 людей. Ми будемо зʼясовувати їхню долю, чи виїхали вони, чи ні, вже після звільнення територій”, – зазначає Синєгубов.
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