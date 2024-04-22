Про це повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК “Сирота, Дзіс, Мельник & партнери” Владислав Кепко. 

“Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації”, — зазначив він.

Крім того, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на “колінці” представниками ТЦК та СП.

Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян. 

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