Про це повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК “Сирота, Дзіс, Мельник & партнери” Владислав Кепко.
“Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації”, — зазначив він.
Крім того, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на “колінці” представниками ТЦК та СП.
Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.