Деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації на два місяці, якщо добровільно звернуться до Територіальних Центрів Керування (ТЦК).

Про це повідомив керівник Практики працевлаштування та військового права ЮК “Сирота, Дзіс, Мельник & партнери” Владислав Кепко.

“Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом по мобілізації”, — зазначив він.

Крім того, також буде легалізовано вручення повісток, виписаних на “колінці” представниками ТЦК та СП.

Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.