Європейські виробники зброї стикаються з дефіцитом тротилу та інших вибухових речовин. Це є однією з причин, чому Євросоюз не спромігся наростити виробництво та поставити Україні один мільйон снарядів до березня 2024 року.

Про це пише The Economist.

Аби досягти мети щодо виробництва двох мільйонів снарядів до кінця 2025 року, Європі потрібно більше вибухових речовин.

Як зазначає видання, кожен артилерійський снаряд, начинений 10,8 кг фугасної вибухової речовини, як-от тротил, октоген або гексоген. Інші боєприпаси вимагають ще більше: наприклад, фугасна боєголовка ракети Storm Shadow важить близько 450 кг.

Проблемою є і те, що після закінчення холодної війни попит на зброю різко впав, що змусило багатьох європейських виробників вибухових речовин згорнути свою діяльність та закрити підприємства.

Останній великий виробник тротилу у Європі розташований на півночі Польщі. В інших країнах чимало державних об’єктів були або приватизовані, або законсервовані. Протягом десятиліть їхнє виробництво було орієнтоване на мирний час. В результаті в ланцюжку поставок залишається дуже мало резервів для задоволення попиту, що зростає.

Для відновлення законсервованих заводів потрібен час з огляду на необхідність переоснащення та ремонту підприємств. А будівництво підприємства з нуля може тривати від трьох до семи років.

Наприклад, компанія Rheinmetall будує комплекс із виробництва вибухових речовин в Угорщині, але виробництво розпочнеться лише у 2027 році. Багато правил безпеки та охорони довкілля також можуть перешкоджати розширенню потужностей.

Виробники вибухових речовин також стикаються з нестачею кваліфікованих робітників: досвідчені співробітники виходять на пенсію, а з молоді «мало хто мріє працювати з вибуховими речовинами». Постачання критично важливої сировини також знаходяться під загрозою.

На тлі цих труднощів деякі постачальники боєприпасів шукають вибухові речовини за кордоном, зокрема в Індії та Японії.

