Річна потужність Росії у виробництві снарядів оцінена консалтинговою компанією Bain & Company на рівні 4,5 млн штук, тоді як Заходу становить лише 1,3 млн.

Про це пише Sky News.

Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше, ніж західні партнери України, і приблизно в чотири рази дешевше. США, Великобританія та інші європейські країни поступово збільшують своє виробництво, але все ще відстають від Росії. Це одна з причин, чому Росія має п’ятикратну перевагу в снарядах над Україною.

“Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль”, – розповідає український військовий.

Згідно з оцінкою компанії Bain & Company, до 2024 року російські заводи зможуть виробити або відновити близько 4,5 мільйонів артилерійських снарядів, що перевищує кількість вироблених снарядів Заходу, яка становить 1,3 мільйона.

Середня вартість виробництва 155-міліметрового снаряда, який випускається в країнах НАТО, становить приблизно 4000 доларів за одиницю, тоді як заявлена собівартість російського виробництва 152-міліметрового снаряда, який використовується російською армією, становить близько 1000 доларів за одиницю.