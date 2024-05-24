Ввечері у пʼятницю, 24 травня, стало відомо, що Сполучені Штати виділять Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть, зокрема боєприпаси для HIMARS та різнокаліберні артилерійські снаряди.

Про це повідомив кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш у соцмережі Х.

“США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси тощо“, – йдеться в повідомленні.

В офіційному повідомленні Пентагону зазначається, що це вже п’ятий пакет допомоги у сфері безпеки, який президент Джо Байден схвалив після підписання закону про фінансування додаткових потреб національної безпеки (США – ред.) минулого місяця, і третій пакет, який виділяється за президентськими повноваженнями.

“Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою”, – наголошують в Пентагоні.