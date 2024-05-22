Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що захисники України місяцями страждали від нестачі артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Як стверджували законодавці у Вашингтоні, російські війська здобули перевагу на передовій, просуваючись вперед на східному фронті.
У квітні Конгрес США, хоч й з запізненням, але схвалив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, і відтоді, за твердженням українських артилеристів “страшенний дефіцит починав зменшуватися”.
“Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато “гарячіше”. Там у нас не було снарядів. Тут хоч снаряди є, почали завозити. Є над чим працювати, чим боротися”, – наводить видання висловлювання стрільця 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, на ім’я Павло.
Інший військовослужбовець Віталій, командир артилерійського підрозділу бригади висловив впевненість, що надання снарядів будуть продовжуватись, адже всі усвідомлюють важливість тримати лінію оборони, зокрема у Вовчанську.
“Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню противника. Якщо зараз ми зможемо продемонструвати, що ми здатні в такій екстремальній ситуації зупинити масштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог і в голову не посміє атакувати Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину”, – сказав він.
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