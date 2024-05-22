Українські військовослужбовці, які протистоять російському наступу у Харківській області й намагаються зупинити вторгнення московських військ, нарешті отримують для цього снаряди.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що захисники України місяцями страждали від нестачі артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Як стверджували законодавці у Вашингтоні, російські війська здобули перевагу на передовій, просуваючись вперед на східному фронті.

У квітні Конгрес США, хоч й з запізненням, але схвалив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, і відтоді, за твердженням українських артилеристів “страшенний дефіцит починав зменшуватися”.

“Раніше ми стояли в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато “гарячіше”. Там у нас не було снарядів. Тут хоч снаряди є, почали завозити. Є над чим працювати, чим боротися”, – наводить видання висловлювання стрільця 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, на ім’я Павло.

Інший військовослужбовець Віталій, командир артилерійського підрозділу бригади висловив впевненість, що надання снарядів будуть продовжуватись, адже всі усвідомлюють важливість тримати лінію оборони, зокрема у Вовчанську.

“Так, ми будемо отримувати боєприпаси, тому що ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню противника. Якщо зараз ми зможемо продемонструвати, що ми здатні в такій екстремальній ситуації зупинити масштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог і в голову не посміє атакувати Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину”, – сказав він.