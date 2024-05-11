Військові аналітики вважають, що російським військам, ймовірно, буде важко захопити Харків, якщо вони прагнуть це зробити. Про це свідчать обмежені зусилля, які зараз застосовують окупанти.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зазначають, що російські війська вранці 10 травня почали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та досягли значних тактичних успіхів. На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова, яка має обмежені оперативні цілі. В ISW припускають, що ця операція покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Аналітики переконані, що операції російської армії на Вовчанському напрямку не сприяють негайному просуванню до Харкова, оскільки Вовчанськ розташований на східному березі річки Сіверський Донець і Печенізького водосховища. Малоймовірним оцінюється й наступ на Харків з району Липців.

В ISW оцінюють, що зусилля Росії захопити місто Харків вимагатимуть довгих переїздів по відкритій місцевості в масштабах, яких російські сили не здійснювали з початку повномасштабного вторгнення. Експерти припускають, що деякі підрозділи російського Північного угруповання військ можуть бути не дуже боєздатними, в тому числі через брак особового складу, необхідної для успішного проведення такої амбітної операції.

В ISW вважають, що широкомасштабна спроба Росії захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ передислокації значної кількості сил з інших ділянок фронту до прикордонної зони, що російські сили навряд чи зроблять, враховуючи їхню мету захоплення решти Луганської та Донецької областей.