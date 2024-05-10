Командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев дав коментар в інтервʼю The Economist щодо можливого майбутнього наступу росіян на Харків та область у травні.

Про це йдеться у статті The Economist.

Автори матеріалу стверджують, що близько 50 000 новомобілізованих російських військових збираються перетнути кордон, що знаходиться приблизно за 40 км від Харкова.

Командир спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев заявив, що росіяни, ймовірно, знову спробують атакувати околиці Харкова в середині травня, але вважає, що їм не вдасться підійти до міста. За його словами, росіяни можуть просунутися на кілька кілометрів, але не більше, ніж на 10 км.

«Накопичення дійсно є, але Харків та Харківська область добре укріплена, стоять мотивовані підрозділи і у росіян нічого не вийде!» — зазначив Немічев.

Він також наголосив, що зараз Харків захищений набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ.