Російські військові роблять зусилля щодо можливої наступальної операції на північно-східній Україні та в Харкові.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією звіту, було передислоковано частину військ до Курської області, а також формується угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу. Згідно з даними аналітики, ці дії спрямовані на збір оперативно значущих сил для можливої майбутньої операції.

“Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 травня заявив, що в Бєлгородській, Курській і Брянській областях російські військові стягнули близько 50 тисяч осіб у складі Північного угруповання військ”, — йдеться в аналітичному звіті.

Російські військові формують Північне угруповання військ із складу Ленінградського військового округу (ЛВО), яке буде активно діяти, переважно, в районі Бєлгородсько-Харківського оперативного напрямку.

За словами аналітиків, Машовець наголосив, що російські війська продовжують перекидати до складу Північного угруповання військ новостворені військові підрозділи 44-го армійського корпусу РФ.

Відзначено, що станом на 3 травня було перекинуто до складу Північного угруповання військ живу силу і техніку 30-го мотострілецького полку РФ (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) і 128-ї окремої мотострілецької бригади.

Російські військові намагаються виглядати так, ніби розвантажують війська та техніку на залізничних станціях у певних районах Курської області, але це робиться з метою подальшого переведення російських сил до пунктів дислокації в Бєлгородській області.

Зокрема налітик нагадав, що російські війська нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська і Харківська області.

“Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. ІSW продовжує оцінювати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста, але російські наступальні операції проти Харкова чи Сум відтягнуть і закріплять українські сили з інших, більш критичних ділянок лінії фронту”, — йдеться в аналітичному звіті.

ISW стоїть на думці, що Україні слід якомога швидше перехопити наступальну ініціативу, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.

“Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав’язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою”, — відзначили аналітики.