Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, до 80% теплової генерації та більш як половини гідрогенерації було атаковано, а також постраждали велика кількість підстанцій. Це заявив Галущенко під час зустрічі з колегою з Данії, Ларсом Аагардом, в Києві 8 квітня.

“Не можу назвати цифру. Але велика кількість підстанцій “Укренерго”, які передають електроенергію. Це наймасштабніша атака, і зараз вона до речі відбувається кожну ніч”, — сказав Галущенко.

За словами міністра, ворог атакує масштабно. Це і з точки зору засобів ураження.

Тому що, якщо протягом 2022-2023 року ми спостерігали десь в середньому близько ста засобів ураження одночасно, то, наприклад, 22 березня це було більше 150. Тому атаки посилюються, і масштаб, відповідно, і вплив атак набагато більший”, — додав міністр.

Ця остання хвиля атак розпочалася 22 березня, коли Росія запустила масовані обстріли української енергетичної інфраструктури, випустивши 88 ракет і 63 дрони типу “Шахед”.