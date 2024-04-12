Трипільська теплоелектростанція на Київщині підлягає відновленню. Проте через постійну загрозу атак Росії відновлення ТЕС без надання Україні систем протиповітряної оборони – це марна справа

Гота вважає, що для стійкості енергетики передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

“Відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення”, – сказав Гота.

Він додав, що уже є певні обіцянки надати обладнання з країн Європи.

“Знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м’яко кажучи, марна справа буде”, – наголосив очільник Укренерго.

За його прогнозом, з огляду на погоду, люди ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа.

“Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку – найскладніший період”, – підсумував Гота.

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.