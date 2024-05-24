Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський вчергове підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.
“Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення. Ми вдячні кожному, хто з Україною”, – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення.
Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Є загиблі та поранені працівники.
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