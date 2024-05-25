23 травня, на День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, генеральна директорка видавництва Vivat, Юлія Орлова, опублікувала імена семи працівників друкарні Factor Group of companies, які загинули в результаті удару по Харкову

Про це повідомила директорка видавництва.

Вона закликала запам’ятати імена колег, яких вбила Росія: Храпіна Тетяна, друкар-теснильник; Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини; Риженко Світлана, брошуровальник; Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів; Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів; Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини; Шило Дмитро, брошуровальник.

“Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе”, – написала Юлія Орлова.

23 травня унаслідок обстрілу Харкова на території друкарні загорівся палітурний цех. Під час ракетної атаки на підприємстві було понад 50 працівників. Семеро загинули, 21 людина поранена. Лише за попередніми підрахунками, знищено близько 20 тисяч книг для дітей і дорослих, зокрема шкільних підручників.