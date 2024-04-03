Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері.
Свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Кулеба розпочав із зустрічі зі своїм данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном.
Зокрема він зазначив, що вдячний Данії “за відмінну підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу”.
“Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення нашої оборони”, — написав Кулеба.
Міністри обговорили пріоритетні потреби України у військовій допомозі, зокрема у системах протиповітряної оборони (ППО) й ракетах.
Кулеба також відзначив, що Данія готує новий пакет військової допомоги для підтримки зміцнення оборони України.
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