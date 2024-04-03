Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
В рамках візиту Дмитро Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе ряд двосторонніх зустрічей з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн.
“Глава МЗС візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї”, — зазначило МЗС.
Темами зустрічей також стануть українська “формула миру”, використання російських активів для потреб України та інші актуальні питання.
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