Глава українського Міністерства закордонних справ, Дмитро Кулеба, планує здійснити робочий візит до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу у Брюсселі 3-4 квітня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

В рамках візиту Дмитро Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе ряд двосторонніх зустрічей з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн.

“Глава МЗС візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї”, — зазначило МЗС.

Темами зустрічей також стануть українська “формула миру”, використання російських активів для потреб України та інші актуальні питання.