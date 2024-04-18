Данія оголосила про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю озброєння та військової техніки для ЗСУ в українських виробників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань статегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що кошти передбачені в межах нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено приблизно 2,2 млрд данських крон.

“Це перше й поки що безпрецедентне рішення – коли вироби військового призначення для Сил оборони України закуповуються в українських виробників за кошти іншої держави”, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зауважують, що таке рішення надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Виробничі спроможності українського ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету.

“Спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд. При цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні – бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту”, – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в Україні.