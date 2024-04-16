Головування Польщі, а потім Данії у Європейському Союзі в першому і другому півріччі наступного року планується використати для прискорення процесів євроінтеграції України.

Про це заявили прем’єр-міністри Польщі та Данії, Дональд Туск і Метте Фредеріксен, на спільній прес-конференції у Варшаві.

Вони підкреслили, що спільне головування двох країн у ЄС створює історичну можливість для активізації підтримки України та прийняття важливих рішень, спрямованих на зміцнення безпеки Європи.

“Думаю, що наша співпраця в наступному році приведе до ухвалення слушних рішень. Я підкреслюю важливість рішучої підтримки України, що в інтересах свободи всіх європейців”, — наголосила Фредеріксен.

Обидва прем’єри підтвердили намір продовжувати надавати максимальну підтримку Україні та працювати над формуванням єдиної позиції ЄС щодо подій на сході країни, осуджуючи російську агресію.

“Роль Польщі і Данії у цьому контексті неможливо переоцінити. Як і донині, ми стоятимемо на сторожі однозначної оцінки в ЄС подій на сході. Нині і в майбутньому працюватимемо над єдиною позицією в ЄС щодо війни в Україні”, — підкреслив Туск.

Туск і Фредеріксен підкреслили готовність своїх країн мобілізувати інших членів ЄС для надання допомоги Україні і виключили будь-які інші сценарії, крім того, що допомога забезпечить збереження суверенітету та незалежності України.

“За цим мають йти чергові партії допомоги. Саме це зараз потрібно робити, щоб Україна могла себе захистити від повітряних атак, захистити інфраструктуру”, — констатувала Фредеріксен.

Як відомо, у першому півріччі 2025 року в ЄС головуватиме Польща, а в другому – Данія.