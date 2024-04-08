У МЗС зазначили, що Данія виділяє 40 млн датських крон, щоб у населення України була можливість мати постійний доступ до електроенергії, водопостачання та тепла.

В уряді Данії вирішили додатково надати Україні 5,8 млн євро для відновлення енергетичної інфраструктури. Це рішення пов’язують із недавніми жорстокими обстрілами України росіянами.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Данії

“В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання”, – заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.