Данія виділить Україні новий пакет допомоги на майже €295 мільйонів (2,2 мільярда данських крон). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, на безпілотники та виробництво ракет..

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Гроші з пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.

“У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою”, — сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Він додав, що прямі інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України — це нова ініціатива, яка, він висловив сподівання, може надихнути інші держави зробити те ж саме, щоб Україна могла самотужки виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).