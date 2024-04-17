Про це повідомило Міністерство оборони Данії.
Гроші з пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.
“У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою”, — сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
Він додав, що прямі інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України — це нова ініціатива, яка, він висловив сподівання, може надихнути інші держави зробити те ж саме, щоб Україна могла самотужки виробляти більше військового обладнання.
Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).
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