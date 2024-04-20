Головнокомандувач ЗСУ опублікував новину.
Із початком повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, підтримуючи захист свободи та демократії.
“Під час зустрічі ми обговорили нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках та шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська”, – прокоментував Сирський.
Також Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що:
“Партнерство з Данією, однією з країн-засновниць НАТО, лишається для нас вагомою підтримкою”.
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