Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Як пише відомство, підприємці у 2022 році домовилися із заступником командира військової частини про перемогу в тендері на постачання війську дизельних генераторів. Сума контракту склала майже 43 мільйони гривень.

“Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн”, — йдеться в повідомленні.

Командиру частини оголошено підозру за звинуваченням у недбалому ставленні до служби, його заступнику – за бездіяльність військової влади.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Що ж до ділків, то їм інкримінують привласнення та розтрату майна. За це закон передбачає до 12 років в’язниці.