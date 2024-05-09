Державне бюро розслідувань повідомило, що у взаємодії з СБУ було затримано та повідомлено про підозру військовому, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військовослжбовців.

Як йдеться у повідомленні пресслужби бюро у четвер, 9 травня, фігурант проходив служив в одній з військових частин, яка наразі розташованана фронті на півдні.

За даними слідста, він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав у месенджерах повідомляти, що не збирається повертатися на службу і заспівав на відео пісню про ухилянтів. Це відео він надіслав побратимам на фронт.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.