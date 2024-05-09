Як йдеться у повідомленні пресслужби бюро у четвер, 9 травня, фігурант проходив служив в одній з військових частин, яка наразі розташованана фронті на півдні.
За даними слідста, він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав у месенджерах повідомляти, що не збирається повертатися на службу і заспівав на відео пісню про ухилянтів. Це відео він надіслав побратимам на фронт.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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