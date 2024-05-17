Працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Про це пише “Європейська правда”, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За даними слідства, як повідомляє видання, через свою компанію та службових осіб Державної податкової служби та Міністерства енергетики бізнесмен завдав державі шкоди на понад 2 мільярда гривень на махінаціях у вугільній сфері.

Про причинузатримання не повідомляється.

Віталій Кропачов є власником “Укрдонінвесту” (підприємство займається вугільним бізнесом та видобутком газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської області, а у 2017-му — шахту “Краснолиманська”.

За даними “Детектора медіа”, Кропачов володіє каналом Ukrainе World News та цифровим київським провайдером ТОВ «Ера Продакшн».

Технічний директор телеканалу Дмитро Скідан прокоментував виданню:

«Наразі обшуків на телеканалі немає. Але як це вплине на роботу каналу, ще не знаю».

Віталій Кропачов, який володіє газовим, вугільним, машинобудівним та іншими бізнесами, є також власником цифрової та супутникової ліцензії на канал «Так TV», в матеріалі.