Про це пише “Україська правда”, посилаючись на джерела в Державному бюро розслідувань.
На законну вимогу прикордонників чоловік побіг. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.
Пізніше правоохоронці виявили тіло імовірного порушника з кульовим пораненням голови.
За даними слідства, загиблим є 39-річний уродженець Дніпра. Зазначається, що працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого (при ньому було туристичне спорядження та закордонний паспорт) та зброю, з якої здійснювались постріли.
Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. Йому готується повідомлення про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини заибелі.
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