Про це пише “Україська правда”, посилаючись на джерела в Державному бюро розслідувань.

На законну вимогу прикордонників чоловік побіг. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло імовірного порушника з кульовим пораненням голови.

За даними слідства, загиблим є 39-річний уродженець Дніпра. Зазначається, що працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого (при ньому  було туристичне спорядження та закордонний паспорт) та зброю, з якої здійснювались постріли.

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. Йому готується повідомлення про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини заибелі.

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