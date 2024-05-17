Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який, за даними слідства, застрелив 39-річного мешканця Дніпра — той намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті.

Про це пише “Україська правда”, посилаючись на джерела в Державному бюро розслідувань.

На законну вимогу прикордонників чоловік побіг. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло імовірного порушника з кульовим пораненням голови.

За даними слідства, загиблим є 39-річний уродженець Дніпра. Зазначається, що працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого (при ньому було туристичне спорядження та закордонний паспорт) та зброю, з якої здійснювались постріли.

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. Йому готується повідомлення про підозру в перевищенні влади або службових повноважень.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини заибелі.