Державне бюро розслідувань 6 червня затримало заступника командира механізованої роти, який бив солдатів у Львові. Це відбувалося на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це пише ZAXID.net з посиланням на джерела у вівторок, 11 червня.

Як зазначається, йдеться про уродженця Львівської області, заступника командира механізованої роти однієї з військових частин.

Військового звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, оскільки він неодноразово бив своїх підлеглих на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Правоохоронці встановили, що майор вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди, бо той попросив товариша наглянути за зброєю під час його відсутності. Щонайменше ще кілька солдатів також постраждали від його рук: одного він ударив ногою в груди, іншого бив ременем по сідницях, а ще одному підлеглому наказав жувати сигарети. Усі ці інциденти відбувалися під час повномасштабного вторгнення Росії.

6 червня ДБР затримало майора та висунуло йому підозру у перевищенні службових повноважень. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень.

“Вважаємо неприпустимими будь-які протиправні дії з боку військових посадових осіб щодо підлеглих і очікуємо на об’єктивне розслідування та справедливе рішення суду”, — йдеться у повідомленні академії.

Там додали, що коли дізналися про такі факти, то перевели військового в одну з бойових бригад ЗСУ, де він не контактуватиме з особовим складом.