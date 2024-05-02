Емманюель Макрон заявив, що у випадку прориву оборонної лінії та прохання України про допомогу, Франція розглядала б можливість введення сухопутних військ.

Про це французький лідер розповів в інтерв’ю The Economist.

Він підкреслив, що не виключає такої можливості і стверджує, що їхня стратегічна мета полягає в тому, щоб запобігти поразці України у війні з Росією та надати їй необхідні засоби для опору.

“Абсолютно. Я нічого не виключаю”, — сказав Макрон.

Макрон підкреслив, що якщо Росія переможе в Україні, то це буде загрозою для безпеки в Європі.

“Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка за цим довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали собі засобів зупинити Росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні”, — заявив Макрон.

Макрон також заявив, що, якщо Росія вирішила піти далі, то іншим країнам також доведеться замислитись над відправкою військ в Україну.

“Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років”, — сказав очільник Франції.

Він також відзначив, що Франція має досвід військових інтервенцій, зокрема у Сахелі, і якби було прохання України, вони розглянули б можливість втручання для допомоги.