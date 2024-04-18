Демократи у Палаті представників Конгресу США готові проголосувати за пакет спікера Палати Майка Джонсона, що передбачає виділення допомоги Україні і який, як очікується, розглянуть у суботу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс зазначає, що вони зроблять все необхідне, щоб законопроєкт про національну безпеку (з допомогою Україні) вийшов на фінішну пряму.

“Це не пакет допомоги Джонсона. Це американський пакет допомоги з точки зору задоволення наших потреб у сфері національної безпеки”, – сказав Джеффріс.

В суботу Палата представників має провести серію голосувань щодо низки законопроєктів, серед яких той, що передбачає виділення допомоги Україні, а Сенат прийматиме його на розгляд наступного тижня. Адміністрація Байдена готується швидко надати допомогу Україні, щойно Конгрес ухвалить закон, а президент підпише його.

Як словами Bloomberg, спікеру Джонсону знадобляться голоси демократів для ухвалення проєкту після того, як ультраправі республіканці в Палаті представників заявили, що голосуватимуть проти процедурних заходів, щоб розпочати дебати щодо нього.

Демократи також можуть допомогти Джонсону зберегти свою посаду, яка опинилася під загрозою через його рішення дозволити голосування щодо допомоги Україні, не прив’язуючи її до положень про безпеку кордонів США.

Водночас Джонсон заявив пізно ввечері в середу, що не просив демократів про допомогу і готовий ризикнути роботою, щоб допомогти Україні зупинити російську агресію.