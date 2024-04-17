Палата представників США оприлюднила текст додаткових законопроєктів про допомогу партнерам. Україна може отримати понад 60 мільярдів доларів.

Документ був опублікований на сайті Палати представників.

Зокрема, документом передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд. З них $23 млрд передбачено на поповнення арсеналів США. $13,8 млрд підуть на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

В документі чітко міститься норма про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню HIMARS та аналогів.

Допомога планується надати на кредитній основі, а покриття цих витрат пропонується конфіскувати частину заморожених російських активів. Президент США має право списати до 50% заборгованості України за надану їй економічну допомогу, але не раніше 15 листопада 2024 року.

Крім того, документ вимагає від Держдепартаменту та Пентагону подати стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів після ухвалення.