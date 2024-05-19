У бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

Про це повідомляє медіа.

Ще одним українським переможцем цього дня став Денис Берінчик, 36-річний боксер вперше в кар’єрі став чемпіоном світу з боксу. В поєдинку за пояс WBO у легкій вазі непереможний українець здолав мексиканця Емануеля Наваррете.

Бій між Берінчиком і Наваррете відбувся в ніч на 19 травня в Сан-Дієго, США. Протягом всіх дванадцяти раундів судді прийняли роздільне рішення і присудили перемогу українцю з рахунком 115-113, 112-116, 116-112.

На рахунку 36-річного Берінчика зафіксовано 19 перемог (9 з них нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. У 29-річного Наваррете вже 41 поєдинок: 38 перемог (31 нокаутом), дві поразки та одна нічия.

“Шакур Стівенсон, можливо, Кейшон Девіс. Мураталла. Не знаю, мені все одно”, — прокоментував Берінчик вибір свого наступного суперника після переможного бою.

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Усик здобув перемогу за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в поєдинку з Тайсоном Фʼюрі.

Поєдинок між Усиком і Ф’юрі розпочався в аравійській столиці після презентації Майкла Баффера о 01:40. Обидва боксери мали всі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC, тому на кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Бій тривав повних 12 раундів.