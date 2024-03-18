Монатік виступив з плакатом “Полон вбиває” та опублікував світлини з заходу у своєму обліковому записі в Instagram.
“Одного разу ми, артисти, стали публічними для того, щоб надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як сьогоднішня. Як культурний діяч я звертаюсь до світової спільноти, аби звернути увагу на цю мирну демонстрацію у самому центрі рідної України!”, – написав співак.
Нашому виданю “МЕЖА”, відомий український співак дав коментар. Для повного перегляду відео переходьте за посиланням нижче:
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