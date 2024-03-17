17 березня, о 12:00 на перехресті вулиці Володимирської та вулиці Хмельницького, біля Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка відбулася акція на підтримку військовополонених України. Захід організували родини військовополонених Маріупольського гарнізону.

“Полон — це повільна смерть”, “Полон вбиває”, “Де ти”, “Твоя байдужість їх вбиває”: із такими надписами стояли люди у центрі Києва. Рідні, близькі і просто небайдужі люди вийшли на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Мета акції — не дати забути про тих військових і цивільних, які опинилися в російському полоні, і домогтися їхнього звільнення.

Також біля Оперного театру влаштували перфоманс. Люди написали перед будівлею на асфальті «Дети» — це той самий напис, який у 2022 році не зупнив ката під стінами Маріупольського драмтеатру, коли росіяни здійснили авіаудар по ньому.

Під час перфомансу біля напису сиділа жінка з дитиною на руках, а поруч лежали розкидані іграшки. Збоку поставили фігуру російського диктатора путіна, який тримає в руках ракету.

До акції приєднались також артисти та блогери.

Співак Монатік прийшов разом зі своїми дітьми та намалювали плакати із лозунгами в підтримку родин військовополонених:

“Насправді давно хотілось прийти, нарешті виявився такий момент і я тут. Буду намагатися ходити частіше. Наші полонені сьогодні не мають голосу. В нас є можливість бути їх голосом. В нас є можливість бути почутими, і хоч якось бути корисними для них”, – стверджує артист.

Організаторами акції виступили родини військовополонених з Маріупольського гарнізону.Вони закликають небайдужих долучатися та нагадувати суспільству й світу, що тисячі наших героїв чекають обміну. Мітингарі вважають, що лише за постійного розголосу можна досягти звільнення українських полонених від рук окупантів.