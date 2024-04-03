Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас обговорив механізм компенсації завданих Україні збитків з боку Росії.

Про це Шмигаль зазначив під час спільної пресконференції з Каллас, повідомляє пресцентр Кабінету Міністрів України.

За словами Шмигаля, Естонія сьогодні – серед лідерів за обсягами наданої оборонної та гуманітарної допомоги Україні з розрахунку на душу населення. Станом на сьогодні надано оборонної допомоги на суму понад 520 млн євро, що становить близько 1,4% ВВП країни.

«Ми особливо цінуємо, що підтримка Естонії набуває довгострокового характеру. Урядом Естонії розроблено «Стратегію перемоги України», яка передбачає щорічну оборонну допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП протягом наступних 4 років», – зазначив Шмигаль.

Окремо Прем’єр-міністр України подякував естонській стороні за активну практичну підтримку Формули миру Президента Зеленського. Нещодавно Естонія погодилась стати співлідером пункту 5 Формули «Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності».

Шмигаль підкреслив, що Естонія відіграє лідерську роль також у євроатлантичній та європейській інтеграції України.

«Очікуємо розпочати переговори про наш вступ до ЄС вже у найближчі місяці. Впевнений, що Естонія – наш надійний партнер у цьому питанні», – наголосив Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі з Прем’єр-міністром Естонії вони детально обговорили механізм компенсації завданих Україні збитків з боку Росії.

«Без жодних сумнівів, збитки мають бути відшкодовані за рахунок заморожених російських активів. Естонія уже завершила розробку механізму компенсації, який передбачає використання російських коштів на потреби України. З нетерпінням очікуємо на його остаточне схвалення», – зазначив очільник уряду України.