Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє видання Radia.cz.

За його словами, всі хочуть, щоб Україна була здатна захистити себе від російської агресії. Тому Чехії “потрібно більше грошей” для постачання Україні боєприпасів.

“І нам потрібно більше боєприпасів для України, бо все ще Росія здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна може використовувати на полі бою. На жаль, на війні ця математика має значення“, – сказав він.

Він нагадав, що близько 20 країн вже пообіцяли надати гроші на закупівлю боєприпасів. Це дало змогу оплати 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак Чехія веде переговори про закупівлю ще півмільйона.