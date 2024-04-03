Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє видання Radia.cz.
За його словами, всі хочуть, щоб Україна була здатна захистити себе від російської агресії. Тому Чехії “потрібно більше грошей” для постачання Україні боєприпасів.
“І нам потрібно більше боєприпасів для України, бо все ще Росія здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна може використовувати на полі бою. На жаль, на війні ця математика має значення“, – сказав він.
Він нагадав, що близько 20 країн вже пообіцяли надати гроші на закупівлю боєприпасів. Це дало змогу оплати 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак Чехія веде переговори про закупівлю ще півмільйона.
- Чехія може знайти 1,5 млн артилерійських снарядів, замість оголошених раніше 800 тис., — глава МЗС Чехії.
- Чехія найближчим часом передасть Україні перші 300 000 артилерійських снарядів.
- Військова допомога для України в розмірі 100 млрд: Польща виступила в захист України.