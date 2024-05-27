Про це пише Neue Osnabrücker Zeitung.
На його думку, країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії мають змогу захищати небо над Західною Україною. Їхні системи протиповітряної оборони могли б взяти під контроль “70, 80, 100 кілометрів вглиб території України”.
Відповідно, це дало б змогу українським військовим розгорнути свої сили далі на схід, ближче до лінії фронту.
А в контексті надзвичайних ситуацій це означало б, що країни НАТО змогли б збивати російські ракети над Львовом на заході України.
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