Родеріх Кізеветтер – депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України

Про це пише Neue Osnabrücker Zeitung.

На його думку, країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії мають змогу захищати небо над Західною Україною. Їхні системи протиповітряної оборони могли б взяти під контроль “70, 80, 100 кілометрів вглиб території України”.

Відповідно, це дало б змогу українським військовим розгорнути свої сили далі на схід, ближче до лінії фронту.

А в контексті надзвичайних ситуацій це означало б, що країни НАТО змогли б збивати російські ракети над Львовом на заході України.