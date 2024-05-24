Танк Leopard 1. AP

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги увійде:

  • десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Варто додати, що Німеччина надає підтримку Україні завдяки поставкам федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.