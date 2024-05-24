У рамках спільного проєкту з Данією, ЗСУ отримають десять танків Leopard 1A5. Також до пакету увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги увійде:

десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Варто додати, що Німеччина надає підтримку Україні завдяки поставкам федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.