Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Німеччини.
Зокрема, до нового пакету військової допомоги увійде:
- десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;
- два протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Варто додати, що Німеччина надає підтримку Україні завдяки поставкам федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.
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