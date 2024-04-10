Проти викривачки колаборанта відкрили провадження про образу військовослужбовця, оскільки фігурантом виявився батько старшої слідчої Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Марини Шепотько.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

У матеріалі зазначають, що Андрій Шепотько, із селища Торське Донецької області, неодноразово публічно висловлював проросійські переконання ще до початку повномасштабного вторгнення. Під час тимчасової окупації села впродовж квітня-жовтня 2022 року він співпрацював з окупаційною владою.

Журналісти встановили, що СБУ стала відкривати кримінальні провадження проти місцевих після того, як вони почали писати в соцмережах про поведінку односельця.

Однією зі справ стала справа проти Галини Бражник, яка була відкрита у Кропивницькому – за статтею 435-1 Кримінального кодексу України про “образу честі та гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю”.

За даними журналістів, у жовтні 2023 року СБУ провела обшук в селищі Коцюбинське під Києвом, де зараз живе жінка. Це відбулося через те, що жінка нібито “виготовляє та поширює неправдиву інформацію, що містить образу честі та гідності, щодо чинного співробітника СБУ та його родини”.

“За рішенням суду із Кропивницького, доступ до приміщення, в якому мешкає Галина Бражник, мали отримати співробітники СБУ із тамтешнього управління. Натомість на обшук прийшли інші люди – колишні колеги дочки Шепотька, Марини, яка, за останніми даними, працює старшою слідчою в ГУ СБУ Донецької та Луганської областей“, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, hromadske відправило запит в СБУ Донецької та Луганської областей аби встановити, чи є Марина чинною слідчою Служби. Згодом з офіційного акаунту СБУ Донецької та Луганської областей у Facebook журналістам відповіли: “Наскільки мені відомо, ця співробітниця працює”.

Сама Марина Шепотько всіляко підкреслювала, що проти тих, хто називає її батька “колаборантом” відкрите кримінальне провадження.