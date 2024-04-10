Організація розцінює такі дії правоохоронців як "продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України".

ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії.

Про це Харківський антикорупційний центр повідомляє на сторінці в Facebook.

“Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з’явилися за місцем проживання та вимагали надати відомості, пов’язані з проходженням військової служби. Так, не у командування військової частини, а саме вдома“, – йдеться у заяві.

У організації сприйняли такі дії правоохоронців як продовження кампанії тиску на представників громадського сектору України.

“Після кейсів із командою Bihus.Info, головою ЦПК Віталієм Шабуніним, розслідувачем “Слідство.інфо” Євгенієм Шульгатом, головним редактором Руху “Чесно” Олександром Саліженком представники влади на замовлення тієї ж влади за кошти платників податків на третьому році великої війни влаштовують незахопливий нешпигунський небойовик у Харкові“, – наголосили в ХАЦ.

Дмитро Булах добровільно мобілізувався до ЗСУ навесні 2023 року, проходить службу в одній з частин Нацгвардії України.